Нужна простая анимация блок-схемы

Есть блок схема. Ее нужно анимировать во флеше. У блок схемы две версии - русская и английская. Подробности в прилагаемом к заданию ТЗ. Там же исходники блок схемы.

Сроки - до конца этой недели. Оплата WMR.

В заявках хочу видеть, стоимость и варианты анимации (в ТЗ лишь суть, конкретные варианты с исполнителя).