Разработка флеш баннера и флеш мультфильма

Есть дизайн сайта в PSD. Логотип естественно нарисован статичным. Нужно отрисовать лого во флеше, чтобы по умолчанию он как бы блестел на солнце. При щелчке по логотипу нужно чтобы запустился флеш мульт: В котором из-за логотипа вылазил бы крокодил, съедал бы логотип, потом у него бы лопался живот и логотип становился бы на место.