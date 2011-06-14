Небольшая флеш анимация

АнимацияЗавершен11 заявок212 просмотров
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Вот тут http://systema-a.com.ua/ в логотипе есть красная полоса центральная (пламя) нужно анимировать, чтобы было живым, но сильно качающееся в стороны тут наверное не пойдет, хотя аниматору виднее.

13 лет назад
seorank
Михаил 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень четкое и быстрое исполнение. буквально полчаса работы, все исходники уже прислали, спасибо, уверен еще поработаем.
Поразительная четкость, оперативность, мгновенная оплата + самые положительные впечатления от работы по проекту Михаила, всегда будем рады принять участие в реализации его новых проектов. Все на 10 баллов!
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