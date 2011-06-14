Создание анимационного мультика

АнимацияЗакрыт10 заявок267 просмотров
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Размер 741х92 px

сценарий:

1. пустая черно=белая комната без окон и дверей, грустный человечек стоит по середине

2. человечек заказывает окна, двери, жалюзи

3. человечки в спец одежде устанавливают окна, двери, жалюзи

4. комната раскрашивается яркими цветами

5. появляется надпись "АС"

13 лет назад
Asyacherepanova
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
timani
62 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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