Конструктор - подбора цвета на Flash

Есть дизайн сайта в PSD. Логотип естественно нарисован статичным. Нужно отрисовать лого во флеше, чтобы по умолчанию он как бы блестел на солнце. При щелчке по логотипу нужно чтобы запустился флеш мульт: В котором из-за ...