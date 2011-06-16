Конструктор - подбора цвета на Flash

АнимацияЗакрыт11 заявок219 просмотров
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Нужно создать конструктор - подбора цвета:

1) для крови

2) для стен

3) для водостоков

Чтобы человек мог на сайте выбрать желаемые цвета и сделать заказ.

Что-то типа:

http://www.ruflex.ru/pub/podbor/main.html

Озвучьте примерную цену и сроки.

12 лет назад
kavagutti
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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