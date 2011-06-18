Три гиф баннера для сайта.

Нужно "на вчера" сделать три анимированных гиф баннера разных размеров, в одном стиле и одного типа. Есть тексты, образцы баннеров "конкурентов" которые нравятся. Нужно нарисовать подложки, и заанимировать в гиф с хорошими переходами, но небольшим весом. К каждому нужны исходники в слоях, в фотошопе (или илюстраторе или скажете в чем работаете, может конвертону).

СРОК: До 23:59 по МСК 18 июня (т.е сегодня) нужны все три. Много не заплачу, сам могу нарисовать, но время не хватает. Мелкие правки при необходимости внесу сам, для этого и исходники.

Отзыв и оплату как всегда гарантирую.