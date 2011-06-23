Эффектный gif баннер

Анимация флеш персонажей в разных направляниях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется красивый, эффектный баннер на тему продажи базы производителей и поставщиков на сайте (по запросу
Требования:
- в стиле сайта (ярко-зеленые, оранжевые, желтые тона) см. адрес сайта;
- размером 360x60;
- весом до 40Кб.
- клипарт (по запросу) или Ваш;
- баннер нельзя добавить в портфолио.
Если текст слишком длинный или есть какие-то предложения, все обсуждается с удовольствием.
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