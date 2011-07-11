Отрисовка персонажей

Нужно создать конструктор - подбора цвета: 1) для крови 2) для стен 3) для водостоков Чтобы человек мог на сайте выбрать желаемые цвета и сделать заказ. Что-то типа: http://www.ruflex.ru/pub/podbor/main.html Озвучьте примерную цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется 6 иконок, которые в дальнейшем планируется анимировать во флеше.
Требуется их отрисовка в различных позах (в ключевых моментах).
Вот они: www.cms2.prgmm.ru
Приветствуется опыт в подобных совместных работах.
Если получиться это сделать в векторе - огромный ПЛЮС)
Но качество изображения должно быть не хуже.
Такие объекты как молоток, ключ... должны быть отдельно.
Человечки же отдельно, но сопоставимы с этими объектами.
Сроки: 2 дня приоритет меньшей цене.
1.Поднимает молоток, ударяет, возврат
возможно еще тычет им в ту же сторону, как бы указывая на покупателя
2.Что-то крутит ключем
3.Ставит портфель (наклон)
руками перебирает лист, как бы смотрит какие-то данные..
4.Рукой берет попкорн
- было бы неплохо показать жевание))
- может уворачивание головы..
5.Перелистывание страниц газеты
- поворот головы из стороны в сторону
6. Запускает постоянно стрелы
- возможно берет их из-за спины
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