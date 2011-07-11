Отрисовка персонажей

Имеется 6 иконок, которые в дальнейшем планируется анимировать во флеше.

Требуется их отрисовка в различных позах (в ключевых моментах).

Вот они: www.cms2.prgmm.ru

Приветствуется опыт в подобных совместных работах.

Если получиться это сделать в векторе - огромный ПЛЮС)

Но качество изображения должно быть не хуже.

Такие объекты как молоток, ключ... должны быть отдельно.

Человечки же отдельно, но сопоставимы с этими объектами.

Сроки: 2 дня приоритет меньшей цене.

1.Поднимает молоток, ударяет, возврат

возможно еще тычет им в ту же сторону, как бы указывая на покупателя

2.Что-то крутит ключем

3.Ставит портфель (наклон)

руками перебирает лист, как бы смотрит какие-то данные..

4.Рукой берет попкорн

- было бы неплохо показать жевание))

- может уворачивание головы..

5.Перелистывание страниц газеты

- поворот головы из стороны в сторону

6. Запускает постоянно стрелы

- возможно берет их из-за спины