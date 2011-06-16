Анимация промышленных товаров и продуктов питания

Задача в следующем:нужно создать копию игры - http://s4.sfgame.us/index.php Игры скорей под vkontakte. Вопрос в следующем: какова ваша стоимость за данную работу. P.S: писать мне не нужно. я буду смотреть вашу цену, портфолио и сам выберу кому написать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет магазина нужны анимационные картинки вместо статических.отбор по портфолио.
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