Флеш-анимация для сайта

Нужно сделать две флеш анимации из исходников (превью одного из них приаттачено) и нарезать анимации на png-файлы. Пожалуйста, указывайте сроки и цену.

Некоторые подробности. На сайте http://www.prostoprekrasno.ru/ если подвести курсор к логотипу, проступает полупрозрачный орнамент, при клике – запускаются флеш-ролик, каждый раз новый (сейчас их два).

Под курсором логотип дает прозрачную статичную картинку, а нужно динамическую, с переливами и изменением прозрачности. Для этого нужно сделать две флешки из 2х фотошопных исходников (есть 2 варианта орнамента), а потом нарезать их на png-файлы, а мы из этих png сами сделаем java-скрипт.

Для ориентира: анимация может быть примерно такой, как на зеленом ролике, который запускается при клике на логотипе.