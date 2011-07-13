Создать флешку с линком

АнимацияЗавершен3 заявки256 просмотров
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Нужно создать SWF файл кот будет состоять из картинки и фоновой анимации с линком на другую страницу. Он будет загружаться в плэйере после видео ролика как элемент в playlist и направлять юзера на другую страницу при нажатии на кнопку или загружать видео ролик при нажатии другой кнопки. Фоном будет видео как пламя огня(имеется).

12 лет назад
dmk75
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$40
1 день
Хорошо справился с задачей. Прикрутил флэш плэер своего создания и все теперь работает как надо. Спасибо.
Работаем не первый раз. Рекомендую как отличного работодателя!
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