Создать флешку с линком

Нужно создать SWF файл кот будет состоять из картинки и фоновой анимации с линком на другую страницу. Он будет загружаться в плэйере после видео ролика как элемент в playlist и направлять юзера на другую страницу при нажатии на кнопку или загружать видео ролик при нажатии другой кнопки. Фоном будет видео как пламя огня(имеется).