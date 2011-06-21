Создать анимированную карту проезда и доставок

Нужно разработать графику для игры. Черновое название "Битва на мосту" Две армии (рыцарь, маг, солдат) сражаются на мосту, отправляя друг на друга войска. Отрисовать бекграунды, меню, заставки, героев, анимацию движения и состояния, анимацию выстрелов. Присылайта заявки, портфолио и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры! Читаем внимательно ТЗ:
Интернет-магазину необходимо создать:
1. Интерактивную карту проезда на авто/ как добраться на общественном транспорте/как пройти пешком по адресу нахождения компании
Клиент сам должен выбрать каким образом он будет добираться до офиса компании и нажать на необходимую кнопку, после этого должен быть воспроизведен видеоролик с подробным описанием (аудио женский голос). Должна быть возможность самому вручную перематывать ролик/замедлять/убыстрять.
2. Анимированную карту Московского региона с разделением на "зоны":
- Доставка по Москве.
- Доставка по Подмосковью.
- Радиус нашего влияния.
Можно как-то выделить как-то кружочками или овалами, чтобы они немного мигали. Должна быть возможность нажать мышкой и появится информация о той или иной "зоне" с ценой доставки.
Описание: (которое необходимо использовать в карте)
Доставка КРУГЛОСУТОЧНО и БЕСПЛАТНО
Доставка по Москве. Ваш заказ будет доставлен в течение 3-5 часов после оплаты. При сильной загруженности дорог г. Москвы время доставки может быть увеличено по независящим от нас причинам. Благодарим за понимание!
Доставка по Подмосковью. Ваш заказ будет доставлен в течение 3-7 часов после оплаты.
Радиус нашего влияния. Поскольку наши цветочные салоны находятся в подмосковном Королеве, мы достаточно оперативно сможем доставить Ваш заказ по таким городам и окрестностям северо-восточного направления ближайшего Подмосковья, например:
г. Королев
г. Юбилейный
г. Щелково
г. Мытищи
г. Ивантеевка
и другие
Особые условия:
точное время доставки 1 000 р. (точность 15 мин)
доставка за МКАД: до 5 км - 1000 руб; свыше 5 км - 60 руб/км (в "радиусе нашего влияния" - доставка бесплатно)
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