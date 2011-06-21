Создать анимированную карту проезда и доставок

Уважаемые фрилансеры! Читаем внимательно ТЗ:

Интернет-магазину необходимо создать:

1. Интерактивную карту проезда на авто/ как добраться на общественном транспорте/как пройти пешком по адресу нахождения компании

Клиент сам должен выбрать каким образом он будет добираться до офиса компании и нажать на необходимую кнопку, после этого должен быть воспроизведен видеоролик с подробным описанием (аудио женский голос). Должна быть возможность самому вручную перематывать ролик/замедлять/убыстрять.

2. Анимированную карту Московского региона с разделением на "зоны":

- Доставка по Москве.

- Доставка по Подмосковью.

- Радиус нашего влияния.

Можно как-то выделить как-то кружочками или овалами, чтобы они немного мигали. Должна быть возможность нажать мышкой и появится информация о той или иной "зоне" с ценой доставки.

Описание: (которое необходимо использовать в карте)

Доставка КРУГЛОСУТОЧНО и БЕСПЛАТНО

Доставка по Москве. Ваш заказ будет доставлен в течение 3-5 часов после оплаты. При сильной загруженности дорог г. Москвы время доставки может быть увеличено по независящим от нас причинам. Благодарим за понимание!

Доставка по Подмосковью. Ваш заказ будет доставлен в течение 3-7 часов после оплаты.

Радиус нашего влияния. Поскольку наши цветочные салоны находятся в подмосковном Королеве, мы достаточно оперативно сможем доставить Ваш заказ по таким городам и окрестностям северо-восточного направления ближайшего Подмосковья, например:

г. Королев

г. Юбилейный

г. Щелково

г. Мытищи

г. Ивантеевка

и другие

Особые условия:

точное время доставки 1 000 р. (точность 15 мин)

доставка за МКАД: до 5 км - 1000 руб; свыше 5 км - 60 руб/км (в "радиусе нашего влияния" - доставка бесплатно)