Отрисовка флеша

В файле есть 2 картинки, в первом варианте, нужно оживить море, во втором появление надписей, более подробно описано в файле. Учесть то, что флэш с надписями нужен в 3-х экземплярах, отличаться будут только текстом, один из экземпляров должен быть осуществлен с оживленным морем