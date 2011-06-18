Здравствйте!

Нужен флеш ролик на сайт по продаже форсунок и запчастйе к автомобилям. Возможно в 2Д если краисво очень

Этапы ролика:

1. Красивое появление названия сайта (вижигание может или както по другому)

2. анимация движения мотора или поршня в цилиндре с впрыском или как то так - главное качественно, плавно и красиво и в тему. также можно в 2д отобразить момент прохода топлива по форсунке и т д (примеры есть)

К вечеру пятницы.

N.B. Есть 3Д модели двигателя в .ma, .mb или .obj

С уважением, Илья.