Нужно создать SWF файл кот будет состоять из картинки и фоновой анимации с линком на другую страницу. Он будет загружаться в плэйере после видео ролика как элемент в playlist и направлять юзера на другую страницу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствйте!
Нужен флеш ролик на сайт по продаже форсунок и запчастйе к автомобилям. Возможно в 2Д если краисво очень
Этапы ролика:
1. Красивое появление названия сайта (вижигание может или както по другому)
2. анимация движения мотора или поршня в цилиндре с впрыском или как то так - главное качественно, плавно и красиво и в тему. также можно в 2д отобразить момент прохода топлива по форсунке и т д (примеры есть)
К вечеру пятницы.
N.B. Есть 3Д модели двигателя в .ma, .mb или .obj
С уважением, Илья.
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