Разработка графики для игры на моб.телефоны

АнимацияЗавершен8 заявок364 просмотра
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Нужно разработать графику для игры.

Черновое название "Битва на мосту"

Две армии (рыцарь, маг, солдат) сражаются на мосту, отправляя друг на друга войска.

Отрисовать бекграунды, меню, заставки, героев, анимацию движения и состояния, анимацию выстрелов.

Присылайта заявки, портфолио и ориентировочную стоимость:

Приоритеты: опыт, портфолио, стоимость.

12 лет назад
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
IGNI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
21 отзыв
12 лет назад
$500
8 дней
Маша, отличный художник-аниматор, который не делает халтуры. Радовались каждой ее интерпретации наших героев! Большое человеческое спасибо!
Очень понравилось сотрудничество с Николаем. Было дано четкое ТЗ, все этапы оплаты производились без промедления. Креативный, компетентный и понимающий заказчик, с которым легко найти общий язык. Буду рада сотрудничать еще.
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