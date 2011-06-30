Создать flash-слайдер фотографий

Во вложении дизайн сайта, необходимо на флеше сделать следующее:

фотографии, которые в кружочках, они символизируют виды услуг компании, всего их будет около 10 шт., все они на экране не помещаются, вот нужно, чтобы их можно было пролистывать с помощью бегунка, который ниже на синей полоске, по аналагии с полосой прокрутки в окнах windows, при этом они должны быть кликабельные и активный кружок должен немного увеличиваться, как показано на макете (на макете увеличен 2-й кружок слева, под которым находится бегунок). Эффекты полностью копируем от сюда: templatemonster.com/flash-templates/32093.html, оформление соответственно берем из приложенного дизайна. Все фотографии в кружочках будут предоставлены (уменьшенная и увеличенная).

Интересует срок и стоимость 2 вариантов:

1. фотографии и ссылки вшиты внутрь флеш

2. фотографии и ссылки подгружаются через XML, чтобы их можно было легко менять

Указывайте цену отдельно за 1 и 2 вариант. Предложения оставлять только здесь, предложения без цены не рассматриваются.