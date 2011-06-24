Анимациооный клип на песню

Уважаемые фрилансеры! Читаем внимательно ТЗ: Интернет-магазину необходимо создать: 1. Интерактивную карту проезда на авто/ как добраться на общественном транспорте/как пройти пешком по адресу нахождения компании Клиент сам должен выбрать каким образом он будет добираться до офиса компании и ...
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Создание 2D анимации на песню хронометражем 3 минуты в юмористическом жанре.
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