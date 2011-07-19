Анимированный логотип для сайта

Уважаемые фрилансеры! Читаем внимательно ТЗ: Интернет-магазину необходимо создать: 1. Интерактивную карту проезда на авто/ как добраться на общественном транспорте/как пройти пешком по адресу нахождения компании Клиент сам должен выбрать каким образом он будет добираться до офиса компании и ...
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Требуется:
1. Переделать в нормальное разрешение (был увеличен из меньшего объема)
2. Анимировать крест небольшим переливом цветов, что бы и заметно было, и не отвлекало.
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