Город а-ля "Симс" в 3dsMax

Необходимо постепенно создать в Max'e город как на картинке во вложении.

Интересует средняя цена и сроки в расчёте, допустим, на 10 зданий такого плана.

Исходя из этого будем определять и планировать бюджет.

Здания и местность будут предоставляться на фото и на рисунках.