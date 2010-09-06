Создание сайта (Joomla)

Сайт коллективных покупок, как http://www.kupikupon.ru/.

Вручную добавляется акция, стоимость, картинка, продолжительность, описание. Акции распределены по каталогу 1 уровня, просто папки "развлечения, боулинг, клубы, etc". К каждой акции есть комментарии, голосования.

По истечению срока акция уходит в архив.

Также есть голосование на главной, регистрация для комментирования.

Весь функционал можно посмотреть на сайте-примере.

Интересуют сроки и цена. Дизайн есть, уже сверстан.