Разработка веб-чата (online консультация)

Здравствуйте,необходимо разработать Чат для личного кабинета (он лайн консультацию).

Так же рассмотрю уже готовые варианты.

ТЗ:

Вся история переписки клиентов со службой поддержки должна сохраняться.

Перед использованием услуги консультации пользователь должен выбрать тип запроса: например срочный, средний и т.д.

Подключение пользователя может осуществляться двумя способами: если пользователь ещё не зашёл в Личный кабинет и, если он уже авторизовался. Отличия заключаются в автоматическом и ручном заполнении обязательных полей необходимых для подключения к on-line Консультации. Если пользователь авторизован это поля даже не показываются, он сразу попадает в переписку.

Обязательные реквизиты подключения: имя, фамилия, e-mail; необязательные реквизиты: телефон и номер договора.

Если нету консультантов онлайн отображается сообщение с просьбой подождать, пока специалист службы поддержки подключится для оказания консультативной помощи. Если в данный момент нет ни одного подключившегося специалиста поддержки, должно отобразиться соответствующее уведомление с указанием часов работы службы

Для подключения персонала поддержки должен использоваться механизм авторизации Личного кабинета (группа персонал поддержки on-line консультация). Для каждого члена группы назначается тип поддержки (п. 3). - это реализуется у нас, в чате должен быть предусмотрен доступ только для авторизованных консультантов.

При поступлении запроса от клиента соответствующая информация отображается у всех специалистов поддержки (если тип поддержки добавлен данному специалисту). После чего специалист подключается к чату с клиентом (количество подключаемых к чату специалистов группы поддержки не ограниченно).

Завершение поддержки.

Пользователь в любой момент времени может нажать кнопку «Завершить on-line консультацию», после чего ему выдаётся запрос на отправку копии переписки со службой поддержки на e-mail.

В приложении утвержденный дизайн как это должно выглядеть !

От Вас жду конкретных предложений по цене и срокам !