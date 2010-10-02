Требуется разработка движка для интернет магазина.

Добрый день!

Требуется разработка движка+верстка для интернет-магазина. Для понимания что требуется эскиз дизайна можно посмотреть здесь: http://forceindia.ru/design.html.

Также отмечу, что база данных по товарам будет совпадать с базой данных по товарам сайта kids-world.ru, следовательно нужна ккая-нибудь кнопочка, чтобы время от времени, когда она обновляется там, обновлять её у себя. Конечно же с возможностью редактирования всех параметров вне зависимости от того что там.

Целевая дата запуска сайта 29 сентября.

Верстка резиновая.

В принципе все:)

Очень ждём ваших предложений. Просьба - в предложениях сразу указывайте сроки и, обязательно, стоимость ваших услуг.

С уважением, Александр.