Доработка сайта, созданного в Flash Catalyst

Добрый день! Есть сайт сделанный во Flash Catalyst _http://taxi-meteor.kiev.ua. Надо его доработать, а именно:

- Сделать кастом прелодер (psd исходник предоставлю);

- Сделать, чтобы сайт не отображался, пока полностью не загрузиться контент, т.е. пока прелоадер все не подгрузит.

Возможно еще появятся какие-то задачи.