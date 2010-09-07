Перекинуть сайт с нтмл+ php на fiash.

Перенос сайта http://iskandergaliev.ru/ на флеш движек - один в один, то есть сайт и админка.

Функционал админки - редактирование текстов, размещение новостей, редактирование галереи фотографий.

Причина переноса флеш: заказчик захотел в последний момент повесить музыку - она естественно зациклено не играет при переходах по сайту ))

строго :deadline через 4 дня

Бюджет - не более заявленного. (торговаться не будем в любом случае)