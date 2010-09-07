Отладка сайта

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок134 просмотра
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Ищем толкового Flash программиста для отладки сайта.

Сайт и все исходники есть, нужен толковый специалист и желание работать.

13 лет назад
Dimitrius777
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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