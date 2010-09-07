Задача по Flash и Action Script

Тут расположен флеш баннер, сделанный с помощью Action Script:

http://www.elite-design.com.md/ocm/

В целом работает нормально, но есть глюки. К примеру, если навести мышку на Габриеля Васмара, а потом резко сдвинуть ее влево, флеш зависает. И таких глюков там несколько. Нужно их их найти и устранить, чтобы ничего нигде не зависало.

В приложении исходник.

Смотрите исходник, пишите цены, сроки.

Спасибо.