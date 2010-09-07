Вёрстка и натяжка макета на cms joomla

Задача: сделать платежную систему https://ishop.qiwi.ru/ для движка cs-cart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу грамотного верстальщика для вёрстки и натяжки макета на cms joomla (нужен готовый шаб).
Макет: http://s003.radikal.ru/i204/1009/12/080d1e759703.jpg
Также нужно встроить вот такой модуль:
http://www.hochu-tour.ru/SearchForm.htm
Ваши сроки и расценки прошу ТОЛЬКО В ПРОЕКТ.
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