Вёрстка и натяжка макета на cms joomla

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу грамотного верстальщика для вёрстки и натяжки макета на cms joomla (нужен готовый шаб).

Макет: http://s003.radikal.ru/i204/1009/12/080d1e759703.jpg

Также нужно встроить вот такой модуль:

http://www.hochu-tour.ru/SearchForm.htm

Ваши сроки и расценки прошу ТОЛЬКО В ПРОЕКТ.

Joomla
13 лет назад
zuzenkov
Илья 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов