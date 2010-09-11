Настроить сайт на хостинге - Joomla

$20
Веб-программированиеЗавершен7 заявок228 просмотров
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Необходимо разместить сайт на хостинге.

Сайт готов - двигок Joomla

Хостинг и домен имеется.

срок 2-3 дня

Joomla
13 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Efemerid
Эдуард 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$15
1 день
Сделано быстро и четко. Адекватный фрилансер. Рекомендую. Спасибо
Хороший заказчик, тщательно поясняет суть задачи. Всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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