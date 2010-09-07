Создание системы оплаты контента по СМС в Joomla.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок118 просмотров
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Задача: Создать для Joomla 1.5 систему продаж контента через СМС.

Есть основной алгоритм работ, переменные от оператора, которые необходимо передавать в запросе, любые вопросы к оператору СМС биллинга.

Пользователь отправляет запрос, запрос уходит в СМС-биллинг, оттуда в базу сайта приходит код доступа, он же приходит пользователю в виде СМС ответа, под каждой единицей продаваемого контентом стоит кнопка "Оплатить через СМС" ( необходим плагин для контента в статьях и новостях), далее пользователь вводит полученный код и получает доступ к контенту.

Коды могут быть управляемыми, на количество единиц контента (например 1, 5, 10, 50 видеороликов по полученному коду) и срочные ( например на месяц). В Адинистраторской панели Джумлы должен быть интерфейс управления как доступом по различным категориям кодов, так и управление непосредственно полученными кодами, возможность блокировки и продления, уведомление об этом в профиле пользователя Joomla.

Joomla
13 лет назад
SliZZ
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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