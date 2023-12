Написать скрипт аналог Magic Zoom

Нужно написать скрипт на подобии Click and drag

пример тут: http://www.magictoolbox.com/magiczoom/examples/

но! суть модификации в том, что

1. рисунок слева (мини изображение) должен быть независимым от рисунка который справа (большой рисунок).

2. рисунок справа нужно заменить на див, в котором будет, допустим, таблица 20*20, в каждой клетке должен быть свой рисунок.

то есть, мы водим по одному диву - движется другой див (при этом в диве не один и тот же рисунок, да и вообще грубо говоря не рисунок, а группы рисунков).

что бы было более понятно что требуется - нужно нечто карты и миникарты как в Heroes of Might and Magic / Warcraft III / etc.