Логирование поиска + игры wmp на сайте.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Есть сайт на джумле. Нужно сделать логирование поисковых запросов в файл. Также необходимо прикрутить логирование wmp (играет-не играет, ошибка соединения и т.д.) в базу данных. Задачи раздельные. Можно сделать обе, либо любую из них. Адрес сайта дам в личку.

13 лет назад
serjwl
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад