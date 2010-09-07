Приватный проект для Костина Алексея (katrey)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка84 просмотра
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Скрипт для импорта товаров из Exlel в Virtuemart

13 лет назад
pozi
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
13 лет назад
$100
5 дней
Спасибо, Алексей, большое. С задачей справились легко и профессионально. Работу нам облегчили до минимума. Теперь мы Ваши постоянные клиенты. С уважением, Наталья. Успехов Вам!!!
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.