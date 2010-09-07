Приватный проект для Костина Алексея (katrey)

Привет! Необходимо пересохранить png или psd в swf. Архив в приложении. Делать впритык максимально большой размер, не оставляя полей по бокам. Можно ли оставить swf прозрачным? Если нет, то фон смотрите тоже в архиве, в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт для импорта товаров из Exlel в Virtuemart
- Похожие заказы
- $5Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на джумле. Нужно сделать логирование поисковых запросов в файл. Также необходимо прикрутить логирование wmp (играет-не играет, ошибка соединения и т.д.) в базу данных. Задачи раздельные. Можно сделать обе, либо любую из них. Адрес ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $35
В настоящий момент одним человеком ведётся полная русификация и установка шаблона TemplatePlazza. Нужен человек, для которого будет несложно написать модуль, или компонент (не очень разбираюсь, что требуется) и связать его с этим шаблоном. Должно получится так, чтоб ...Закрыт13 лет назад
Тут расположен флеш баннер, сделанный с помощью Action Script: http://www.elite-design.com.md/ocm/ В целом работает нормально, но есть глюки. К примеру, если навести мышку на Габриеля Васмара, а потом резко сдвинуть ее влево, флеш зависает. И таких ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу грамотного верстальщика для вёрстки и натяжки макета на cms joomla (нужен готовый шаб). Макет: http://s003.radikal.ru/i204/1009/12/080d1e759703.jpg Также нужно встроить вот такой модуль: http://www.hochu-tour.ru/SearchForm.htm Ваши сроки и расценки прошу ТОЛЬКО В ПРОЕКТ.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Задача: сделать платежную систему https://ishop.qiwi.ru/ для движка cs-cartЗакрыт13 лет назад
Задача: Создать для Joomla 1.5 систему продаж контента через СМС. Есть основной алгоритм работ, переменные от оператора, которые необходимо передавать в запросе, любые вопросы к оператору СМС биллинга. Пользователь отправляет запрос, запрос уходит в СМС-биллинг, оттуда в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Сейчас делаю сайт jurist2.ru/shop1 Необходимо сделать форму поиска товаров. Пример формы поиска - yandex.market/ у меня должна быть возможность, добавлять\убирать поля для поиска. Возможно, у кого-то есть готовое решение или стандартный модуль. Рассмотрю ...Закрыт13 лет назад
- $20
Необходимо разместить сайт на хостинге. Сайт готов - двигок Joomla Хостинг и домен имеется. срок 2-3 дняВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $80
Более подробное описание в ТЗ.Закрыт13 лет назад