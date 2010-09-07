Проблема с кодировкой в Joomla 1.5

Добрый день! Ищем человека/команду, которые сделают следующее: 1) сделают или настроят существующую программу/скрипт для рассылок 2) создадут HTML-макет рассылки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Joomla 1.5. Один и тот же сайт стоит на тестовом хостинге и на рабочем (2 разных хостера). На сайт поставили компонент регистрации AlphaRegistration. На одном хостинге всё ок с кодировкой, на другом в форме регистрации появляются кракозябры. Скрин в аттачменте.
Очень надо разобраться, сам лазил так ниче и не понял.
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