Проблема с кодировкой в Joomla 1.5

Есть сайт на Joomla 1.5. Один и тот же сайт стоит на тестовом хостинге и на рабочем (2 разных хостера). На сайт поставили компонент регистрации AlphaRegistration. На одном хостинге всё ок с кодировкой, на другом в форме регистрации появляются кракозябры. Скрин в аттачменте.

Очень надо разобраться, сам лазил так ниче и не понял.