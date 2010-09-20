Приватно для Ругалев Анатолий Петрович (RUgaleFF)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изменения на готовом сайте. ТЗ на почте.

13 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
RUgaleFF
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$55
7 дней
Спасибо за оперативную и качественную работу!
Работаю с Александром не в первый раз и опять я остался абсолютно доволен. Оплата монлиеносная, качественное ТЗ и приятное общение. Спасибо Вам