Расширенный поиск на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки110 просмотров
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Есть сайт: (на Joomla)

Нужно сделать форму поиска, привязать товары, которые сейчас есть в базе.

Всего 7 категорий: 3 выпадающих списка, 1 множественный выбор (чекбоксы), 2 радиобаттона, и "цена до".

Вывод результатов: картинка + короткое описание+переход на страницу товара.

Интересуют сроки и цена вопроса, а также порфтолио по подобным проектам.

Joomla
13 лет назад
acronus
Роман 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад