Расширенный поиск на Joomla

Добрый день! Собственно есть уже проект но там ПО, обдумал и решил что возможно это сделать как сайт и работа тоже будет удобной и быстрой. собственно вся crm система будет не вебе. Требуется Запись формы заказа, аналог программы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт: (на Joomla)
Нужно сделать форму поиска, привязать товары, которые сейчас есть в базе.
Всего 7 категорий: 3 выпадающих списка, 1 множественный выбор (чекбоксы), 2 радиобаттона, и "цена до".
Вывод результатов: картинка + короткое описание+переход на страницу товара.
Интересуют сроки и цена вопроса, а также порфтолио по подобным проектам.
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Исправить ошибки в коде сайта Используется самописная cms фреймворк Потом обязательно будет еще доработка функционалаЗавершен13 лет назад
Установить скрипт ротатора streamscripts на сервер. Питался установить при инсталляции выдаёт ошибку Checking Server Environment... Mysql: OK Network: OK FTP: OK GEOIP: WARNING - GEOIP are not supported Session: OK GD: OK Eval(): OK Exec(): ERROR - function exec() is not supported Safe_mode (php.ini): OK Allow_url_fopen ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужен каклькулятор как тут http://webautosalon.com/static/custom/Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Аналогично как в Google, нужно сделать чтобы форма ввода была активной, без выбора мышкой. Заходишь и начинаешь печатать. ICQ 4411470Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо внедрение AdWords API для работы с аккаунтом AdWords. Задача – название модели товара и его цена должны импортироваться с сайта в текст объявления (контекст на гугле Adwords). В зависимости от изменения цен на ...Закрыт13 лет назад
Тз в аттаче. Нужна очень лаконичная правка кода minicart.tpl.php . Хочу Быстро и дешево.Завершен13 лет назад
- $50
Приватно для Inviseble_Demon Парсер для календаря событий форекс.Завершен13 лет назад
Есть сайт который стоит на Drupal. На сайте стоял визуальный редактор. После аттаки злоумешлиника (вроде) пропал визуальный редактор и теперь при входе на сайт (напр. через FF) пишет "Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!" (http://i066.radikal.ru/1009/fa/965d7b1a7f99.jpg) Я не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Есть сайт на Joomla 1.5. Один и тот же сайт стоит на тестовом хостинге и на рабочем (2 разных хостера). На сайт поставили компонент регистрации AlphaRegistration. На одном хостинге всё ок с кодировкой, на другом ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад