Установить скрипт streamscripts

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок151 просмотр
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Установить скрипт ротатора streamscripts на сервер.

Питался установить при инсталляции выдаёт ошибку

Checking Server Environment...

Mysql: OK

Network: OK

FTP: OK

GEOIP: WARNING - GEOIP are not supported

Session: OK

GD: OK

Eval(): OK

Exec(): ERROR - function exec() is not supported

Safe_mode (php.ini): OK

Allow_url_fopen (php.ini): OK

Further check is impossible

13 лет назад
edemka
Саша 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)