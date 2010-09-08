Исправить ошибки в коде сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Исправить ошибки в коде сайта

Используется самописная cms

фреймворк

Потом обязательно будет еще доработка функционала

13 лет назад
bukviya
52 годаКанада
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 часов назад
13 лет назад
$45
3 дня
Я бы поставил 100 баллов Как меня подвел предыдущий создатель шпаргалок.ру... 9 месяцев создавал сайт, в результате снова ошибки и снова сайт не работает, вернее работает криво.. Давид сделал не то что быстро, очень быстро. Огромное спасибо Искал программиста, который был бы ответственным, искренним и профессионалом. Смутило, что решил взяться за работу рано рано утром, оплата по факту и то, что все раньше говорили сложно долго невозможно страшно, казалось бы были более опытные на словах... Давид все исправил, разобрался, работал прямо на глазах, то есть все происходило в реальном времени Итак, все сделано профессионально быстро Огромное спасибо
Заказчик очень приятный и лояльный человек..Рекомендую к сотрудничеству.. Оплатил без задержек..