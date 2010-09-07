Импорт в простой word-шаблон средствами php

Необходимо сделать скрипт, который будет импортировать данные в шаблон word в нужные поля, далее полученный word файл нужно отправить по указанному e-mail. Всё.

Для знающего человека работы сосем немного! Те кто ни разу не имел дело с импортом в word, просьба не беспокоить.

Скрипт должен быть на php, работать как в linux так и windows-серверах.

Шаблон, пример и указания прилагаются.