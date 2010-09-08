Проект на modx. интеграция скрипта/модуля в modx

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка121 просмотр
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Есть скрипт, который имеет свою логику. Надо соединить этот скрипт и modx revo + настроить modx revo для этого соединения.

На сколько я понимаю, у скрипта и цмс будет несколько общих материалов.

связаться через icq 254965441

MODX
13 лет назад
mdomansky
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад