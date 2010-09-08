Скрипты для Xedant Human Emulator

Здравствуйте. Требуется реализация оплаты учетной записи, CMS DLE. Требуется реализовать подписки, псевдоподписки и простые SMS. Подписки и псевдоподписки для России (подписки для MTS and Beeline), псевдо для остальных. Отправка SMS для пользователей не из России. Для определения страны использовать geoip В ...
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Добрый день,
Ищу программиста для сотрудничества по созданию скриптов для Xedant Human Emulator
Оплата по проектам договорная
i c q 621258
yigumnov at gmail.com
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