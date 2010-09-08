Прикрутить к готовому java-скрипту другой скрипт

Имеется готовый скрипт, который с помощью кнопок прокручивает в "окошке" фиксированного размера длинную ленту из многих изображений. Выложен: http://lazervtule.ru/menu_example/

Требуется сделать, чтобы при нажатии на каждую картинку поверх текста сайта появлялось обычное выпадающе меню со списком сссылок. Можно взять какой-то готовый скрипт меню, если получится. Возможно, сам скрипт прокрутки вообще не понадобится трогать. Сложность в том, что окошко, в котором крутятся картинки, имеет свойство overflow: hidden.

Требования к меню стандартные. Меню должно появляться по клику на картинке и исчезать по клику в любом месте страницы. Также нужно сделать, чтобы при наведении мыши на картинку под ней менялся цвет фона, и чтобы цвет фона менялся под картинкой, из которой по клику открылось меню. Список ссылок для меню должен быть в виде ul, желательно -- расположен так, как в коде выложенного примера (закомментированные списки после картинок).

В приложении скрин, как должно выглядеть меню. Срок -- сегодня до 17:00. Просьба оставлять ICQ.

UPD: указывайте, пожалуйста, вашу цену.