Создать YML файл магазина на WP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Для сайта dver55.ru нужно создать YML файл, который будет загружен в Яндекс.

Сайт сделан на Wordpress

Оплата по факту загрузки данных из файла в Яндекс.

13 лет назад
SolidPlanner
Антон 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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