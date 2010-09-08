Создать YML файл магазина на WP

Здравствуйте. Требуется реализация оплаты учетной записи, CMS DLE. Требуется реализовать подписки, псевдоподписки и простые SMS. Подписки и псевдоподписки для России (подписки для MTS and Beeline), псевдо для остальных. Отправка SMS для пользователей не из России. Для определения страны использовать geoip В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта dver55.ru нужно создать YML файл, который будет загружен в Яндекс.
Сайт сделан на Wordpress
Оплата по факту загрузки данных из файла в Яндекс.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Привет! Есть сайт на движке PostNuke. Движок достаточно старый, но понятный. Требуется решить несколько вопросов: 1. Восстановить функцию восстановления пароля. 2. Поменять кодировку приходящих уведомлений с сайта. 3. Перенести код блока на главной странице выше на этой же ...Завершен13 лет назад
Flash задание т3 в приложениеЗавершен13 лет назад
Имеется готовый скрипт, который с помощью кнопок прокручивает в "окошке" фиксированного размера длинную ленту из многих изображений. Выложен: http://lazervtule.ru/menu_example/ Требуется сделать, чтобы при нажатии на каждую картинку поверх текста сайта появлялось обычное выпадающе меню со списком ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, Ищу программиста для сотрудничества по созданию скриптов для Xedant Human Emulator Оплата по проектам договорная i c q 621258 yigumnov at gmail.comВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт, который имеет свою логику. Надо соединить этот скрипт и modx revo + настроить modx revo для этого соединения. На сколько я понимаю, у скрипта и цмс будет несколько общих материалов. связаться через icq 254965441Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать меню в виде закладок типа того, как сделан блок новостей на rbc.ru: Главное, Финансы, Политика. Если будет использоваться JS, то лучше делать на jquery. PSD с фоном закладок прилагаю.Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать скрипт, который будет импортировать данные в шаблон word в нужные поля, далее полученный word файл нужно отправить по указанному e-mail. Всё. Для знающего человека работы сосем немного! Те кто ни разу не имел дело ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт: (на Joomla) Нужно сделать форму поиска, привязать товары, которые сейчас есть в базе. Всего 7 категорий: 3 выпадающих списка, 1 множественный выбор (чекбоксы), 2 радиобаттона, и "цена до". Вывод результатов: картинка + короткое описание+переход на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Изменения на готовом сайте. ТЗ на почте.Завершен13 лет назад