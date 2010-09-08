Сделать загрузку и проигрывание wav файлов

Для сайта голосовых открыток необходимо сделать или изменить имеющийся плеер для проигрывания wav файлов. На данный момент можно загружать и проигрывать только мп3 файлы.

Иначе не получится, т.к. будет слишком большой объем и возникнут проблемы при отправке на телефон. Вот требования, с которыми мы делаем открытки:

wav файл Channels - 1 (mono)

Sample Rate - 11 KHz

Sample Size - 8 bit

Bit Rate - 88 kbps

Format Audio - PCM

Размер - до 2 Мб

Это нужно всё учесть в админке. Я буду загружать именно с такими требованиями.

Сейчас , естетсвенно , мои wav файлы не проигрываются на сайте http://go.speculant.net/-p-1014.html

Хотя мп3 работает замечательно http://go.speculant.net/1-p-963.html