Разобраться с rss в UMI.CMS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки160 просмотров
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Здравствуйте уважаемые.

Вообщем нужна разобратся с РСС подпиской что нужно сделать:

1. Объединить ленты

2. Обратите также внимание на то, что в полном тексте не должны содержаться название источника и дата/время сообщения:

<p>АСТАНА, 9 июл &ndash; ИА Новости-Казахстан.

Кроме того, из прошу Вас удалить разметку вида:

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13 лет назад
musulman
35 летКазахстан
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ilyarsoftware
Илья 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
Обратился к Илье по поводу настроек rss под яндекс. Что могу сказать остался весьма доволен, так как Илья выполнил всю работу в оговоренный срок и даже раньше, провел консультацию объяснил некоторые моменты которые мне очень далеки причем сделал это мастерски. Огромное Вам спасибо. Взял на заметку как очень талантливого и ответственного работника. Рекомендую всем! Обязательно еще обращусь. Удачи вам Илья!
Руслан идеальный заказчик потому что понимает составление технического задания важная часть решения задачи, на которую необходимо выделять отдельное время и ресурсы.