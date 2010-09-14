Разобраться с rss в UMI.CMS

Здравствуйте уважаемые.

Вообщем нужна разобратся с РСС подпиской что нужно сделать:

1. Объединить ленты

2. Обратите также внимание на то, что в полном тексте не должны содержаться название источника и дата/время сообщения:

<p>АСТАНА, 9 июл – ИА Новости-Казахстан.

Кроме того, из прошу Вас удалить разметку вида:

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