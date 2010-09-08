Требуется оптимизация сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки144 просмотра
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Требуется программист для разовой работы, по оптимизации сайта ksonline.ru

Требуется оптимизировать базу данных сайта,оптимизация запросов,настройка индексов подробнее в прикрепленном файле.

Оплата и срок выполнения работы по договоренности.

Опыт работы: сложные проекты с высокой нагрузкой.

Навыки работы: PHP, MySQL, HTML; CSS

Хотелось бы найти кого-то из Новосибирска, но другие города так же рассматриваются.

13 лет назад
martiwa
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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