Написать функцию загрузки во флеш

Веб-программированиеЗавершен5 заявок203 просмотра
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Есть фла файлик, необходимо написать функцию загрузки в мувик избражения из вне, путь к картинке и название картинки написано в пхп.

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13 лет назад
alexdjigil
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Jekyll
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
1 день
Оперативаня работа, всегда на связи. Отличный исполнитель
Сотрудничество было быстрым и плодотворным, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
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