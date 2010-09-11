Верстка с использованием jquery

Есть фла файлик, необходимо написать функцию загрузки в мувик избражения из вне, путь к картинке и название картинки написано в пхп. Ваши цены и сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать одну страницу в html резинку с использованием jquery.
А т.е. будет блок с картинками и на них будет текст.
И будет форма обратной связи. Форма уже есть её нужно будет отредактировать и дизайн к ней прицепить.
Вобщем скрины все выдам тем кого выберу.
Сразу предупреждаю бюджет очень маленький.
Проект не срочный на всё про всё 2 дня.
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