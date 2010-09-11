Верстка с использованием jquery

Нужно сверстать одну страницу в html резинку с использованием jquery.

А т.е. будет блок с картинками и на них будет текст.

И будет форма обратной связи. Форма уже есть её нужно будет отредактировать и дизайн к ней прицепить.

Вобщем скрины все выдам тем кого выберу.

Сразу предупреждаю бюджет очень маленький.

Проект не срочный на всё про всё 2 дня.