Определить, что перегружает CPU и MySQL

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Есть виртуальный хостинг, раньше на нем без проблем работал сайт на Bitrix. Посещаемость примерно 2000-3000 уников в сутки.

Было добавлено туда же несколько проектов (Joomla, osCommerce). Суммарная посещаемостью не более 1500 уников.

Стал очень сильно перегружаться CPU и MySQL

Надо определить, какой именно сайт грузит хостинг и в чем может быть проблема.

MySQL
13 лет назад
Q-Desnik
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад