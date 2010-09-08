Определить, что перегружает CPU и MySQL

Есть виртуальный хостинг, раньше на нем без проблем работал сайт на Bitrix. Посещаемость примерно 2000-3000 уников в сутки.

Было добавлено туда же несколько проектов (Joomla, osCommerce). Суммарная посещаемостью не более 1500 уников.

Стал очень сильно перегружаться CPU и MySQL

Надо определить, какой именно сайт грузит хостинг и в чем может быть проблема.