Парсинг каталога

Веб-программированиеЗавершен10 заявок227 просмотров
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Необходимо спарсить каталог на одном сайте и вставить на другой сайт. На какой нужно занести там стоит instantcms

13 лет назад
sneh
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$50
2 дня
Очень хороший фрилансер, как в человеческом плане, так и в плане работы. Даже после оптаты за работу, по моей просьбе он все исправил. Всем рекомендую данного фрилансера.
Сотрудничеством доволен более, чем на 100%. Очень ответственный, порядочный человек. Рекомендую.