Парсинг каталога

Необходимо внести изменения в сайт на друпале. kupiproday.by. Проект срочный. Полное ТЗ в аттаче. Некоторые пункты тз частично реализованы.
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Необходимо спарсить каталог на одном сайте и вставить на другой сайт. На какой нужно занести там стоит instantcms
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