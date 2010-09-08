Написать скрипт для флеш-плеера на modX

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Необходимо написать скрипт, который будет автоматически сортировать треки в флеш-плеере по алфавиту. Флеш-плеер установлен на cms modX. Оплата WMR, цена договорная.

MODX
13 лет назад
digimon
88 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад